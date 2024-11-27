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الرياضة - 07:26 - مشروع عقاري ضخم في الساحل الشمالي.. تفاصيل مباحثات مدبولي ورئيس وزراء قطر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:26 - مشروع عقاري ضخم في الساحل الشمالي.. تفاصيل مباحثات مدبولي ورئيس وزراء قطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - مشروع عقاري ضخم في الساحل الشمالي.. تفاصيل مباحثات مدبولي ورئيس وزراء قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - تصدرت مباحثات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس وزراء قطر صدارة الاهتمام خلال الساعات الماضية، خاصة ما يتعلق بمشروع عقاري ضخم سيتم الإعلان عنه قريبا في الساحل الشمالي.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تفاصيل جلسة مباحثات مدبولي ورئيس وزراء قطر

وصرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه رئيس وزراء قطر، قائلا، القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري. وأن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.

تصريحات مصطفى مدبولي

وشدد مدبولي على أن مصر حريصة على الحفاظ على دورية انعقاد المنتدى الاستثماري المصري - القطري لتعزيز التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين.

وأضاف أنه يمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تعد مصر بوابتها الرئيسية.

ولفت مدبولي إلى مباحثات مشتركة مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية. مشيرا إلى وجود فرص استثمارية مهمة للأشقاء من الجانب القطري في العاصمة الإدارية الجديدة سواء في قطاع الاستثمار العقاري أو السياحي. كما التعاون المشترك مع الجانب القطري لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أمر مهم للغاية.

تصريحات محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني:

وأعرب محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حيث تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

وقال "لدينا رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة".

تصريحات محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

مشيرا إلى أن هناك فرص مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري. وتعاون قائم بالفعل مع مستثمرين قطريين في قطاع الصناعة المصري، ونتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع المهم لبلدينا.

ونوه رئيس وزراء قطر إلى أن الشركات القطرية لديها سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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