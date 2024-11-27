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عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

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عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:43 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التوسعة الشاملة لشبكة “عدن نت” وتطوير بنيتها التحتية، وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلَّف الدكتور واعد باذيب.

ووفقاً للوزارة، باشرت الفرق الفنية أعمالها ضمن خطة الانتشار الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وزيادة نطاق التغطية. وتشمل التوسعة الجديدة عدداً من مناطق العاصمة عدن، بالإضافة إلى محافظات ومدن أخرى، في إطار خطة متكاملة جرى إعدادها مسبقاً. ومن المتوقع استكمال تنفيذ هذه المرحلة خلال الشهرين المقبلين، مما سيسهم في مضاعفة عدد المشتركين في شبكة الجيل الرابع “عدن نت” بنسبة 100%.

وأكدت الوزارة تقديرها للدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وتطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية بالمحافظات المحررة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل دعامة أساسية لتنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في تحقيق التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الحكومة لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذي يولي أولوية قصوى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف القطاعات الحيوية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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