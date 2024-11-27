وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي لبحث العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، يومنا هذا، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها واستعراض مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وخلال اللقاء قدم وزير الخارجية شكره للحكومة الإيطالية على دعمها لمجلس القيادة والحكومة الشرعية في سعيها لاحلال السلام واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وفي مساهماتها في معالجة الوضع الإنساني وفي مجال دعم بناء القدرات لدى الكادر الحكومي في اليمن، ودعا في الخصوص إلى توسيع التعاون في مجال حماية الآثار والتراث الثقافي بإعتبار ايطاليا من الدول الرائدة في ذلك.

واشار الوزير الزنداني إلى الجهود المبذولة لإطلاق عملية سياسية في اليمن تحت رعاية الامم المتحدة في ظل تعنت من جانب الحوثيين، وانفتاح الحكومة على مختلف المبادرات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني ولإحلال السلام في اليمن على اساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

وتطرق الوزير الزنداني إلى التصعيد العسكري للحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً على أنها تمثل تهديداً للامن والسلم ولحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وأكد وزير الخارجية، على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم الحكومة اليمنية لضمان الملاحة في البحر الأحمر، وضرورة إتخاذ اجراءات وتدابير جماعية ومقاربة شاملة لمواجهة تلك الهجمات وتداعياتها الخطيرة والمتعددة، بما في ذلك منع تهريب الأسلحة، وتفعيل آلية التفتيش المقررة من مجلس الأمن.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده المستمر والثابت للقيادة والحكومة الشرعية ووحدة وأمن واستقرار اليمن، وإستمرار بلاده في التزامها بدعم جهود الإغاثة الإنسانية لمنظمات ووكالات الأمم لمتحدة في اليمن للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وكذا دعم جهود المبعوث الأممي في ايجاد تسوية سياسية لإنهاء الصراع وإحلال الأمن والسلام الدائم في اليمن.

حضر اللقاء السفيرة اسمهان الطوقي سفيرة اليمن في إيطاليا والسفير عبد القادر محمد هادي رئيس دائرة مكتب الوزير. ومن الجانب الإيطالي ماوريتسيو جريجانتي نائب المدير العام للشؤون السياسية مدير دائرة المتوسط والشرق الأوسط والخليج بوزارة الخارجية الإيطالية و جيانفرانكو بيتروزيلا المبعوث الإيطالي الخاص لليمن.