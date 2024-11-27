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الكونفدرالية، الزمالك يستهل مشواره في دور المجموعات بالفوز علي بلاك بولز بثنائية (صور) - أخبار كلمتك

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الكونفدرالية، الزمالك يستهل مشواره في دور المجموعات بالفوز علي بلاك بولز بثنائية (صور) - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، الزمالك يستهل مشواره في دور المجموعات بالفوز علي بلاك بولز بثنائية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - الكونفيدرالية الأفريقية، فاز فريق الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين  نظيفين في في  المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى وأهدر أكثر من فرصة كان أخطرها عن طريق زيزو بعد اختراق من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية قابلها زيزو بتسديدة فوق العارضة.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية
مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

فيما رد فريق بلاك بولز بتصوية قوية بعد عرضية من الجبهة اليمنى أنقذها محمد عواد قبل تجاوز خط المرمى.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية
مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

وفي الدقيقة 17، أهدر الزمالك فرصة هدف مؤكد بعد كرة طولية رائعة من زيزو وتصل لمصطفى شلبي ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من حارس بلاك بولز.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية
مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

بعدها استمرت سيطرة لاعبي الزمالك بشكل كامل على مجريات الأمور أمام بلاك بولز من خلال تمريرات في وسط الملعب.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية
مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

وفي الدقيقة الأخيرة، أحرز أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك، الهدف الأول بعد ركلة ثبتة نفذها عبد الله لسعيد ليشتتها الدفاع وتسقط أمام إيشو الذي طلق تسديدة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف نظيف.

وسجل دونجا هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 50. 

 

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية
مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية
مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية
مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية 

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية
مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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