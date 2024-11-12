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الرياضة - 08:09 - رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة (صور) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:09 - رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:09 - رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:09 مساءً - تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة على مدار عدة أيام للاطمئنان على مدى جاهزية القوات تدريبيًا وإداريًا لتنفيذ المهام المكلفين بها، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر والمتابعة الميدانية لعناصر القوات المسلحة وما يتم تنفيذه من مهام لحماية حدود الوطن على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من وحدات الجيش الثاني الميداني للاطمئنان على الجاهزية القتالية للفرد المقاتل ومدى تفهمه للمهام المكلف بها، كذلك المرور على ميادين التدريب التكتيكي لمتابعة منظومة التدريب والتي تحاكي أقصى درجات الواقعية بما يعكس حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير أنظمة التدريب باستخدام أحدث الوسائل التدريبية وذلك لإعداد فرد مقاتل وفقًا لمنهج علمي راقي.

الفريق أحمد خليفة برفقة رجال القوات المسلحة

ونقل الفريق أحمد خليفة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمقاتلين، مشيرًا إلى الدور الذي قام به رجال الجيش الثاني الميداني في مكافحة الإرهاب، كما وجه التحية لأرواح شهداء حرب أكتوبر المجيدة والحرب على الإرهاب الذين رووا بدمائهم أرض سيناء الغالية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة على تلك الرقعة الغالية من أرض مصر، مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة وضعت نصب أعينها تحقيق أعلى معدلات الكفاءة القتالية لرجال القوات المسلحة في مختلف التخصصات والذى ظهر جليًا خلال تنفيذ النشاط التدريبي «ردع 2024.

الفريق أحمد خليفة برفقة رجال القوات المسلحة

كما طالبهم بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه في إجراءات التأمين لاستمرار تهيئة المناخ الآمن للاستثمار وتعظيم مقومات التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية في جميع المجالات بشبه جزيرة سيناء، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية للمقاتلين وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلفون بها لحماية الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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