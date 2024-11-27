صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - نفذ المعلمين بعدد من مدارس عدن اضراب شامل تسبب بعرقلة الامتحان بتلك المدارس احتجاجا على تاخر صرف مرتباتهم.
وقال عدد من المعلمين لكريتر سكاي:نفذنا صباح اليوم اضراب بعدد من المدارس وقمنا بتوقيف عملية الامتحانات.
واضافوا:الاضراب مستمر حتى صرف مرتباتنا
وتسبب الاضراب بتوقف عملية الامتحانات بعدد من المدارس.
عاجل:المعلمين يعلنون الاضراب وتوقيف الامتحانات في عدن(صور) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - نفذ المعلمين بعدد من مدارس عدن اضراب شامل تسبب بعرقلة الامتحان بتلك المدارس احتجاجا على تاخر صرف مرتباتهم.
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