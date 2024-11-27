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عاجل:المعلمين يعلنون الاضراب وتوقيف الامتحانات في عدن(صور) - أخبار كلمتك

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عاجل:المعلمين يعلنون الاضراب وتوقيف الامتحانات في عدن(صور) - أخبار كلمتك

عاجل:المعلمين يعلنون الاضراب وتوقيف الامتحانات في عدن(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - نفذ المعلمين بعدد من مدارس عدن اضراب شامل تسبب بعرقلة الامتحان بتلك المدارس احتجاجا على تاخر صرف مرتباتهم.
وقال عدد من المعلمين لكريتر سكاي:نفذنا صباح اليوم اضراب بعدد من المدارس وقمنا بتوقيف عملية الامتحانات.
واضافوا:الاضراب مستمر حتى صرف مرتباتنا 
وتسبب الاضراب بتوقف عملية الامتحانات بعدد من المدارس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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