في سابقة لم تحدث من قبل.. قوة امنية تعتدي على مواطن بسبب رفضه دفع ١٠ الف ريال قيمة شكوته بعدن - أخبار كلمتك

افاد الناشط اكرم القداحي ان شابا يعمل بالسوق تعرض للتعذيب من قبل حراسة سوق الخضار بالمنصورة.



وقال اكرم القداحي:من المسؤول الامني على سوق الخضره المركزي المنصورةاليوم كنت في صالون الحلاقه وجاء واحد مسكين طالب الله بسوق محلوق نص راسه ونص سلم المهم منضر يهز قلب كل ضمير حي وفوقها يبكي تخيلو معي شباب في عز شبابه يبكي من قهر وشعر راسه محلوق نص والنص الاخر مش محلوق المهم وعلى جسمه كدمات وعلامات ضرب او تعذيب لا اعرف بالضبط وانما علامات كبيره ساله الحلاق يافلان مالك كذا قال صلح لي راسي انا المهم تسمرت ولا جبت كلمه الحلاق قرب ويكلمه وصلح له راسه وهوه مستقيم جنبي .



واضاف:ويساله ليش عملت بنفسك كذا قال والله امن السوق تصايحت انا وواحد على خمسه الف ورحت اشتكي به الامن ودخلونا السجن انا وهوه وطلبوا مني عشرين الف حق القات وانا بالسجن قلت لهم ماشي وبعد محاولات عدلوها الى عشرة الف قلت ماشي والله قد تضاربنا على خمسه الف حق الصرفه ثم قاموا بضربي وحلقوا شعري بهذا الشكل .



واختتم:نرجو من القائمين على الامن في عدن وفي المنصورة و سوق الخضره المنصورة محاسبة مرتكبي هذه الاعمال وطردهم الضلم ضلمات ومعاملة الناس هذه المعاملة مرفوض مرفوض .اقسم بالله اننا للان مش مصدق هذا جرايم بكل ماتعنيه الكلمه وانتهاكات في عز النهار عيني عينك .