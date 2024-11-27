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في سابقة لم تحدث من قبل.. قوة امنية تعتدي على مواطن بسبب رفضه دفع ١٠ الف ريال قيمة شكوته بعدن - أخبار كلمتك

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صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:51 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد الناشط اكرم القداحي ان شابا يعمل بالسوق تعرض للتعذيب من قبل حراسة سوق الخضار بالمنصورة.


وقال اكرم القداحي:من المسؤول الامني على سوق الخضره المركزي المنصورةاليوم كنت في صالون الحلاقه وجاء واحد مسكين طالب الله بسوق محلوق نص راسه ونص سلم المهم منضر يهز قلب كل ضمير حي وفوقها يبكي تخيلو معي شباب في عز شبابه يبكي من قهر وشعر راسه محلوق نص والنص الاخر مش محلوق المهم وعلى جسمه كدمات وعلامات ضرب او تعذيب لا اعرف بالضبط وانما علامات كبيره ساله الحلاق يافلان مالك كذا قال صلح لي راسي انا المهم تسمرت ولا جبت كلمه الحلاق قرب ويكلمه وصلح له راسه وهوه مستقيم جنبي .


واضاف:ويساله ليش عملت بنفسك كذا قال والله امن السوق تصايحت انا وواحد على خمسه الف ورحت اشتكي به الامن ودخلونا السجن انا وهوه وطلبوا مني عشرين الف حق القات وانا بالسجن قلت لهم ماشي وبعد محاولات عدلوها الى عشرة الف قلت ماشي والله قد تضاربنا على خمسه الف حق الصرفه ثم قاموا بضربي وحلقوا شعري بهذا الشكل .


واختتم:نرجو من القائمين على الامن في عدن وفي المنصورة و سوق الخضره المنصورة محاسبة مرتكبي هذه الاعمال وطردهم الضلم ضلمات ومعاملة الناس هذه المعاملة مرفوض مرفوض .اقسم بالله اننا للان مش مصدق هذا جرايم بكل ماتعنيه الكلمه وانتهاكات في عز النهار عيني عينك .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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