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القوات البحرية تواصل البحث عن المفقودين والناجين بحادث غرق المركب السياحي - أخبار كلمتك

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القوات البحرية تواصل البحث عن المفقودين والناجين بحادث غرق المركب السياحي - أخبار كلمتك

القوات البحرية تواصل البحث عن المفقودين والناجين بحادث غرق المركب السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:07 مساءً - واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة حادث  غرق المركب السياحي (سي ستوري) جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وجاء ذلك استكمالًا لتكليف القيادة العامة  للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود فى عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين فى الحادث.

وأسفرت الجهود عن العثور على (9) أشخاص  من جنسيات مختلفة من بينهم (5) على قيد الحياة وانتشال (4) متوفيين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقى الأفراد المفقودين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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