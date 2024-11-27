قيادي عسكري بارز يتزوج ٨ نساء ويرفض ان يطلق احداهن - أخبار كلمتك

قال الاعلامي العسكري راشد معروف:واحد من قيادات الدولة العميقة، قبل الحرب كان متزوج أربع اثنتين منهن في صنعاء و واحدة في تعز والرابعة في اب وكل واحدة مستقلة عن الاخريات في البيت والحياة، حتى انه لايسمح بتعريف بعضهن على الأخرى ولا يعرفون بعضهن ابدا، وبعد الحرب فلت الجميع وفحط إلى مأرب تزوج هناك الخامسة مؤقتا وقام ببناء بيت لها ثم تركها وانتقل إلى القاهرة.

واضاف:تزوج السادسة مصرية ثم راح الإسكندرية زتزوج السابعة تونسية، ثم انتقل لإسطنبول وتزوج الثامنة تركية والان أصبح معه ثمان نساء على ذمته جميعا، قريبا سنكشف لكم حقيقة هذا المسؤول وفساده بالأدلة وسنحاول الوصول لبعض زوجاته في اليمن ونطلب منهن التصريح اذا وافقوا على ذلك، للعلم انه تمشكل مع أحد مرافقيه وطرده من العمل وهو من فضحه وكشف، كل فساده.