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قيادي عسكري بارز يتزوج ٨ نساء ويرفض ان يطلق احداهن - أخبار كلمتك

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قيادي عسكري بارز يتزوج ٨ نساء ويرفض ان يطلق احداهن - أخبار كلمتك

قيادي عسكري بارز يتزوج ٨ نساء ويرفض ان يطلق احداهن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي العسكري راشد معروف:واحد من قيادات الدولة العميقة، قبل الحرب كان متزوج  أربع اثنتين منهن في صنعاء و واحدة في تعز والرابعة في اب وكل واحدة مستقلة عن الاخريات في البيت والحياة، حتى انه لايسمح بتعريف بعضهن على الأخرى ولا يعرفون بعضهن ابدا، وبعد الحرب فلت الجميع  وفحط إلى مأرب تزوج هناك الخامسة مؤقتا وقام ببناء بيت لها ثم تركها وانتقل إلى القاهرة.
واضاف:تزوج السادسة مصرية ثم راح الإسكندرية زتزوج السابعة تونسية، ثم انتقل لإسطنبول وتزوج الثامنة تركية والان أصبح معه ثمان نساء على ذمته جميعا، قريبا سنكشف لكم حقيقة هذا المسؤول وفساده بالأدلة وسنحاول الوصول لبعض زوجاته في اليمن ونطلب منهن التصريح اذا وافقوا على ذلك، للعلم انه تمشكل مع أحد مرافقيه وطرده من العمل وهو من فضحه وكشف، كل فساده.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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