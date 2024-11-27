دوري أبطال آسيا 2، القوة الجوية العراقي يكرر فوزه على ألتين اسير التركمانستاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - دوري أبطال آسيا، فاز فريق القوة الجوية العراقي على مضيفه ألتين أسير التركمانستاني، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كوبيتداغ بعشق آباد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.

جاء هدف القوة الجوية الأول في الدقيقة السابعة بنيران صديقة من خطأ لاعب التين اسير، أحمد أتايف، وأضاف هيران آزاد هدفًا ثانيًا للقوة الجوية في الدقيقة 30.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

وكان نادي القوة الجوية العراقي فاز على ضيفه ألتين اسير التركمانستاني 2-1 في مباراته الأولى التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2.

تشكيل القوة الجوية لمواجهة ألتين آسير في دوري أبطال آسيا 2

وجاء تشكيل القوة الجوية لمواجهة ألتين آسير في دوري أبطال آسيا 2 كالتالي:

حراسة المرمى: علي عبادي.

خط الدفاع: حمود مشعان - يوسف فوزي - بشار رسن - رسلان حنون.

خط الوسط: صفاء هادي - سعد عبدالأمير - مصطفى وليد - جيرالد كيلوتا.

خط الهجوم: هيران أزاد - علاء عباس.

بتلك النتيجة يحتل نادي ألتين أسير المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2 بدون نقاط بينما يتواجد فريق القوة الجوية في المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف خلف فريقي الخالدية البحريني والتعاون السعودي.

الوصل الإماراتي يفوز على الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

فيما فاز فريق الوصل الإماراتي بثلاثية مقابل هدف على مستضيفه الشرطة العراقي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الوصل يهزم الشرطة العراقي

وتقدم الوصل بعد مرور 14 دقيقة بهدف سجله لاعبه جوناتاس سانتوس لينتهي الشوط الأول (1-0).

وعادل لاعب فريق الشرطة فهد يوسف النتيجة بالدقيقة 50، ولكن رد الضيوف بثنائية سجلها كلًا من فابيو دي ليما بالدقيقة 64 ونيكولاس خيمينيز بالدقيقة 90+2 من ركلتي جزاء.

الفوز رفع رصيد الوصل إلى النقطة 10 في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن النصر السعودي الثالث.

وتوقف رصيد فريق الشرطة عند نقطتين في المركز 11 قبل الأخير.

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