دوري أبطال آسيا، شباب الأهلي يخطف فوزا من الحسين إربد ويرافقه لربع النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - دوري أبطال آسيا، خطف فريق شباب الأهلي الإماراتي فوزًا مثيرًا من نظيره الحسين إربد الأردني، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2.

تقدم الفريق الأردني بثنائية حملت توقيع كلًا من يوسف أبو جلبوش (د5)، ومحمود مرضي (د15)، ليرد بعدها شباب الأهلي بتسجيل 3 أهداف حملت توقيع كلًا من سردار آزمون (د42)، رينان (د87)، ومؤنس دبور (د90+1).

بهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ويتجمد رصيد الحسين إربد عند 9 نقاط، ويتأهل الفريقان معًا إلى ربع نهائي المسابقة.

تعادل الوكرة القطري وتراكتور الإيراني 3 / 3

فيما انتهت مواجهة الوكرة القطري وتراكتور الإيراني، بالتعادل 3/3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد آل راشد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

تقدم الوكرة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق ريكاردو جوميز بالدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل فريق تراكتور الإيراني عن طريق أمير حسين حسين زاده في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز الوكرة الهدف الثاني في الدقيقة 52، عن طريق المهدي علي مختار قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثالث عن طريقه لاعبه المحترف جاسينتو مووندو دالا بالدقيقة 69.

وظن الجميع أن الوكرة في طريقه لتحقيق فوز يخطف به صدارة المجموعة، إلا أن مهدي هاشمي نجاد لاعب تراكتور الإيراني كن له رأي آخر، بعدما سجل هدفين لفريقه في الدقيقتين 75 و87، لنيتهي اللقاء بالتعادل 3/3.

وقاد حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام تراكتور، بعدما انتقل إلى النادي القطري قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع فريقه.

تشكيل الوكرة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2

وجاء تشكيل الوكرة أمام تراكتور في دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد البكري

خط الدفاع: المهدي علي - ألكسندر شولز - لوكاس مينديز - عبد الكريم حسن

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - جيلسون دالا

وفي الهجوم: فريد بولاية - ريكاردو جوميز - أيوب عسال.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.