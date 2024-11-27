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برلماني: قمة الرئيس السيسي والعاهل الأردني تؤكد الموقف الثابت الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين - أخبار كلمتك

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برلماني: قمة الرئيس السيسي والعاهل الأردني تؤكد الموقف الثابت الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين - أخبار كلمتك

برلماني: قمة الرئيس السيسي والعاهل الأردني تؤكد الموقف الثابت الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - أكد طه الناظر عضو مجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي عقد اليوم الأربعاء، في القاهرة، والذي تم التأكيد فيه على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال الناظر، في تصريحات صحفية، اليوم، إن اللقاء يأتي في توقيت مهم لتنسيق الرؤى والمواقف تجاه التحديات الأقليمية خاصة في غزة، وللبناء على ما تم اليوم من هدنة وقف إطلاق النار في لبنان

وأكد أن مصر والأردن تربطهما علاقات تاريخية و إستراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، انعكاسًا للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية في البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية تحتل أولوية في المباحثات بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي، والعاهل الأردني، أكد الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين مضيفًا أن الموقف المصري منذ أحداث السابع من اكتوبر العام الماضي وحتى اليوم هو الرفض للتهجير القسري للفلسطينيين، بأي شكل من الأشكال، ما يؤكد عليه الرئيس السيسي دومًا في كافة لقاءاته الخارجية برؤساء الدول أو أي محفل دولي، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أن انعقاد مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة في القاهرة في 2 ديسمبر المقبل، يعكس الدور المحوري لمصر في مواجهة التحديات الإنسانية في القطاع، وذلك لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، خاصة في ظل الأوضاع الانسانية الصعبة في قطاع غزة

وكان قد استقبل الرئيس السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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