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شاهد، غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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شاهد، غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

شاهد، غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا من داخل غرف ملابس الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك 
الزمالك 

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية 

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك يبحث عن الفوز في أول جولة بالكونفدرالية 

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في أول جولة بالمجموعات وتجنب أي تعثر من أجل عدم الدخول في حسابات معقدة وبحثا عن التأهل كأول مجموعته. 

كما يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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