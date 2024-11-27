الإحصاء: 728 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الأردن، حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق 27 / 11 / 2024 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 728 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 637 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول الملك عبد الله الثاني رئيس دولة الأردن إلى القاهرة، حيث تأتى هذه الزيارة تأكيدا على الدور المحوري الذى تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعكس هذه الزيارة مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين كما تسهم ايضًا في تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مختلف المجالات.

الرئيس السيسي وملك الأردن، كلمتك

قيمة الصادرات المصرية للأردن

حيث بلغت قيمــة الصادرات المصرية للأردن 546 مليـون دولار خــلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 498 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 182مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 139 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

1. وقود وزيوت وشموع معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 91 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 41 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 39 مليون دولار.

4. ملابس جاهزة بقيمة 38 مليون دولار.

5. زيوت نباتية بقيمة 26 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

1. أسمدة بقيمة 73 مليون دولار.

2. تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 21 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 19 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين في الأردن

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

الاستثمارات الاردنية في مصر

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وسجـــل عدد سكان مصــر 107 مليـــون نسمـــة نوفمبر 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.5 مليون نسمة عن نفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين بدولة الأدرن طبقًا لتقديرات البعثة 700 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.