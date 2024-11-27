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الرئيسية مال واقتصاد

مدير جمعية مصنعي السيارات الهندية يستعرض تجربة بلاده للنهوض بالقطاع - أخبار كلمتك

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مدير جمعية مصنعي السيارات الهندية يستعرض تجربة بلاده للنهوض بالقطاع - أخبار كلمتك

مدير جمعية مصنعي السيارات الهندية يستعرض تجربة بلاده للنهوض بالقطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:09 مساءً - قال راجيش مينون، المدير العام لجمعية مصنعي السيارات الهندية، إن تجربة الهند الناجحة في تطوير صناعة السيارات،  بدأت بإنتاج مليون سيارة في أوائل التسعينيات، وارتفعت إلى أكثر من 28 مليون مركبة سنويًا في الوقت الحالي. 

 

التحول نحو النقل الأخضر

وأوضح مينون، في تصريحات صحفية، أن الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا، والدعم الحكومي الكبير من خلال الحوافز والسياسات الاقتصادية، كانت جميعها عوامل أساسية في تحقيق هذا النمو، مشيرًا إلي أن الهند تضع التحول نحو النقل الأخضر كأولوية قصوى، كما أن  الاستراتيجية الوطنية تشمل تقديم حوافز لشراء السيارات الكهربائية والهجينة، وتطوير تقنيات الوقود البديل مثل الهيدروجين والوقود الحيوي. 

سوق السيارات، كلمتك

خفض الضرائب على المركبات الكهربائية

وتابع المدير العام لجمعية مصنعي السيارات الهندية، أن خفض الضرائب على المركبات الكهربائية إلى 5% فقط، مما ساهم في زيادة انتشارها بالسوق الهندية، خاصة في فئة المركبات ذات الثلاث عجلات، مشيدا بالسوق المصرية كوجهة استراتيجية لصناعة السيارات، كما  أن موقع مصر الجغرافي المميز، واتفاقيات التجارة الحرة، وتكاليف الإنتاج التنافسية، تجعلها شريكًا مثاليًا للهند في تعزيز الإنتاج والتصدير.

 

تلبية احتياجات السوق المصرية

وتابع مصنع  السيارات الهندية، أن التعاون بين البلدين يمكن أن يثمر عن مكاسب مشتركة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصرية من خلال تطوير خطوط إنتاج متخصصة للمركبات ذات الدركسيون اليسار، موضحًا أن انضمام الهند لمجموعة البريكس يمثل فرصة كبيرة لتعزيز صادرات السيارات الهندية. وأكد أن التعاون مع الدول الأعضاء يسهم في توسيع الأسواق وتسهيل التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، مما يقلل التكاليف ويعزز تنافسية المنتجات الهندية على المستوى العالمي.

سلط مينون الضوء على دور جمعية مصنعي السيارات الهندية كهيئة وطنية تدعم الصناعة من خلال تعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة. وأوضح أن قطاع السيارات الهندي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يوفر أكثر من 30 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع تحقيق صادرات بمليارات الدولارات سنويًا. 

وأكد أن الجمعية تواصل جهودها في دعم الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، بما يعزز مكانة الهند كأحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة السيارات عالميًا.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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