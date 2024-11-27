إنتر ميامي يعلن تجديد عقد مهاجمه لويس سواريز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رسميًا، اليوم الأربعاء، تمديد عقد الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز مهاجم الفريق، حتى نهاية موسم 2025.

أرقام سواريز مع إنتر ميامي

وانضم سواريز، لصفوف إنتر ميامي، في ديسمبر 2023، وتصدر قائمة هدافي الفريق، برصيد 25 هدفًا في جميع المسابقات، كما حقق مع النادي أول لقب لدرع المشجعين في تاريخه.

وجاء إعلان إنتر ميامي تمديد عقد سواريز، بعد يوم من الإعلان عن تولي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو زميل سواريز السابق في برشلونة قيادة الفريق خلفًا لتاتا مارتينو.

وقال سواريز، لموقع إنتر ميامي الرسمي عقب التجديد: "أنا سعيد للغاية ومتحمس لمواصلة العمل لمدة عام آخر".

وأضاف: "أتمكن من الاستمتاع بالتواجد هنا مع هذه القاعدة الجماهيرية، والتي بالنسبة لنا مثل العائلة".

وختم: "نشعر بارتباط شديد بهم، ونأمل أن نتمكن في العام المقبل من جلب المزيد من الفرح لهم".

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