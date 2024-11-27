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جامعة خاصة تتخذ قرار صارم بحق مصور صحفي قام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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جامعة خاصة تتخذ قرار صارم بحق مصور صحفي قام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

جامعة خاصة تتخذ قرار صارم بحق مصور صحفي قام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:27 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أصدرت  ادارة جامعة السعيد قرار بمنع المصور لؤي الشرعبي من دخول الجامعة بسبب نشره الفيديو للقاء خريجة مع والدها بعد غربة دامت لسنوات،

واوضحت مصادر ان لؤي الشرعبي يدخل الجامعة لغرض كسب لقمة العيش بالحلال من خلال تغطيته لإحتفالات الخريجين

وقال الشرعبي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم:

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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