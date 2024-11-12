صدور بيان هام بشان طوابير البنزين - أخبار كلمتك

أصدرت اللجنة التنسيقية الأمنية والنفطية، وبناءً على توجيهات القيادة العليا، توجيهات جديدة تشمل منع التزاحم أو "المساربة" فوق المحطات خلال المساء.

وأشارت في بيان لها إلى أن هذه الإجراءات لضمان سلاسة عملية التوزيع ومنع السوق السوداء من الاستفادة غير القانونية من الوقود، إلى جانب اتخاذ تدابير عقابية للمخالفين، وذلك بهدف خدمة المواطن الملتزم بالنظام وحماية الأمن العام.

وإلى نص البيان :

بناءآ على توجيهات القيادة العلياء وتكليفهم لجنة مشتركة من قوات الأمن الخاصة وشركة النفط بشأن منع المساربة فوق المحطات مساءآ وتنظيم السراء بعمل الترقيم.

وعليه فقد اجتمعت اللجنة المكلفة مساء يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٤/١١/١١ وبعد الاستماع إلى كلام الجهات المختصة لمدراء محطات الشركة وملاك محطات الوكلاء وبعض اعضاء لجان الترقيم وكذالك قطاع الروضة الأمن الخاص وقوات المنشأت امنيات محطات الشركة وأوضح الجميع انها تعيق حركة السير في الخطوط وايضا زحمة الجولات. واستلمت اللجنة شكاوي من المواطنين المجاورين للمحطات بتضررهم منها ويطالبوا الجهات الأمنية وشركة النفط بمنع المساربة بالمساء وكما أكد الكثير من المواطنين المتواجدين بالسراء اوقات الدوام الرسمي ان المساربة بالمساء لا تخدمهم وانه لا يستفيد منها الا أصحاب السوق السوداء وبعد المناقشة والتواصل بالقيادة العليا تمت الموافقة بمنع المساربة بالمساء على المحطات بالية تخدم المواطن الملتزم وتعاقب المخالف وفقآ لما يلي :

يمنع منعآ باتآ المساربة للبترول على المحطات بالمساء وسيتم حظر رقم الكود ومنعة من التعبئة لمخالفته للنظام الذي يحاول التخفي والاختباء وستقوم الدورية ومعهم لجان ترقيم بالبحث عنهم واخذ أرقام الاكواد واتخاذ الإجراءات ضدهم .

-يسمح للمواطنين التوافد الي المحطات ابتداء من الساعة ٥ فجرآ ويبداء الترقيم الساعة ٧ صباحآ للفترة الصباحية والساعة ١:٣٠ للفترة المسائية وتم تحديد حظر تعبئة اسبوعين للمخالفين للسراء ومنع ترقيمهم ببلاغ مراقبين ومنظمين السراء أفراد الأمن ولجان الترقيم

- تكرار المخالفه للمتخفيين بالليل المتربصين للسراء بالمساء الي حظر رقم الكود لمدة شهرين وحجز الالية وتسليمها لشرطة المرور لاتخاذ الإجراءات واحاله سائقها لقسم الشرطة .

- تكرار المخالفه بالسراء أثناء الدوام الرسمي او محاوله الاعتداء والتنمر على منظمين ومراقبين السراء من لجان الترقيم وأفراد الأمن سيتم حظر رقم الكود لمدة شهر ويتضاعف كلما استخدام العنف او استمر بالتلاعب والمخالفه بنظام العمل

هذا والله الموفق

صادر عن اللجنة التنسيقية الأمنية والنفطية لتنظيم المساربة على المحطات

٢٠٢٤/١١/١١