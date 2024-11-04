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وزير كبير في الحكومة الشرعية يصل عدن للمشاركة في هذا الحدث الكبير - أخبار كلمتك

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وزير كبير في الحكومة الشرعية يصل عدن للمشاركة في هذا الحدث الكبير - أخبار كلمتك

وزير كبير في الحكومة الشرعية يصل عدن للمشاركة في هذا الحدث الكبير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك: خاص

 


 

‏وصل مساء اليوم، رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى العاصمة المؤقتة عدن
 

وجاء وصول رئيس مجلس الشورى الى عدن للمشاركة في اجتماعات إشهار التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية.
 

‏‎#عدن 
غداً إعلان 
 

هذا ويضم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية  جميع الاحزاب والمكونات السياسية عدا ‎المجلس_الانتقالي الذي اعتذر على الانضمام .
 

واعلن اليوم عن اهداف التكتل الوطني والتي جاءت كالتالي:

1-استعادة الدولة وتوحيد القوى اليمنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب.
2-حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي 
3-الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.
4-الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها.
5-التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.
6-دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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