وزير كبير في الحكومة الشرعية يصل عدن للمشاركة في هذا الحدث الكبير - أخبار كلمتك





‏وصل مساء اليوم، رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى العاصمة المؤقتة عدن



وجاء وصول رئيس مجلس الشورى الى عدن للمشاركة في اجتماعات إشهار التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية.



‏‎#عدن

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هذا ويضم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية جميع الاحزاب والمكونات السياسية عدا ‎المجلس_الانتقالي الذي اعتذر على الانضمام .



واعلن اليوم عن اهداف التكتل الوطني والتي جاءت كالتالي:

1-استعادة الدولة وتوحيد القوى اليمنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب.

2-حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي

3-الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

4-الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها.

5-التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

6-دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني.