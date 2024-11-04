الوزير الإرياني يصرح بشأن انطلاق فعاليات الأيام الثقافية اليمنية بالرياض - أخبار كلمتك





صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الأرياني بشأن انطلاق فعاليات الأيام الثقافية اليمنية بالرياض

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

تشرفت وبكل اعتزاز، ومعي سعادة الدكتور خالد الغامدي وكيل وزارة الإعلام السعودية وسعادة كاترين قرم كمون سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن، وسعادة السفير سرحان بن كروز المنيخر رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، وقيادات من وزارة الإعلام والثقافة ونخبة من الإعلاميين والصحفيين اليمنيين، بحضور انطلاق فعاليات الأيام الثقافية اليمنية، ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي تنظمها وزارة الإعلام السعودية ‎ بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيهية تحت شعار ‎#انسجام_عالمي

واكد الوزير الارياني ان هذه الفعاليات تشمل أياما ثقافية يمنية أصيلة يحييها كبار الفنانين اليمنيين وفرق استعراضية في ‎#حديقة_السويدي بالرياض خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2024م، حيث حضر الفعالية التي اقيمت في يومها الاول عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية يقدر باكثر من 80,000 ثمانين الف.

موجهاً كل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية بقيادة معالي الأستاذ سلمان الدوسري ‎@SalmanAldosary، ومعالي الأستاذ تركي آل الشيخ ‎@Turki_alalshikh ، على هذه اللفتة الرائعة التي ترسخ عُمق الروابط التاريخية والأخوية بين اليمن والمملكة. لقد كانت السعودية دائما بيتاً دافئاً وحاضناً كريما لإخوانهم اليمنيين، تستقبلهم بكرم الضيافة وصدق العناية، وتحرص دوما على الوقوف معهم ودعمهم في شتى المواقف

ووجه الوزير الارياني رسالة شكر ايضآ للشعب والقيادة السعودية قائلاً ؛كل الشكر لأشقائنا في المملكة العربية السعودية على احتضانهم لأيام الثقافة اليمنية، وجعلهم من موسم الرياض منصةً تعكس حضارتنا وتراثنا العريق للعالم بأسره، هذه المبادرات الثقافية ليست إلا رمزا بسيطا يعبر عن روح الأخوة العميقة التي تربط الشعبين اليمني والسعودي، وامتداد جذورها الراسخ عبر التاريخ.

وشكراً لفريق العمل الرائع في وزارة الإعلام السعودية وهيئة الترفيه السعودية، والشكر لأصحاب السعادة السفراء واعضاء البعثات الدبلوماسية من الدول الشقيقة والصديقة الذين شاركونا بحضورهم وتفاعلهم