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توضيح جديد وهام صادر من شركة طيران اليمنية - أخبار كلمتك

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توضيح جديد وهام صادر من شركة طيران اليمنية - أخبار كلمتك

توضيح جديد وهام صادر من شركة طيران اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - كلمتك: خاص


 

أصدرت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية الليلة توضيح هام لوكلائها بشأن كتابة الاسم في تذكرة السفر


وجاء في توضيح شركة الطيران للوكلاء:
الاخوة/ وكلائنا الاعزاء  المحترمون

الموضوع : كتابة الاسم حسب الجواز للتذاكر مع الشركات الاجنبيه

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ،، وايميل ادراة خدمات الركاب"

بانه لوحظ في الفترة الاخيرة رفض كثير من الركاب الذين يحملون تذاكر مواصلة على الشركات الأجنبية وذلك بسبب عدم تطابق بيانت المسافر في التذكرة مع الجواز

بعض الشركات لا تقبل الراكب حتى وان كان الاختلاف بحرف واحد فقط

لذا يرجى الالتزام والتركيز على كتابة الاسم الكامل كما هو بالجواز بالإضافة الى إدخال بيانات الجواز صحيحة

(تاريخ الميلاد) - الجنسية - رقم السجل المدني. (رقم جواز السفر)

الــخطــوط الــجـوية الــيمنيه
إدارة شــئـون الــوكلاء

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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