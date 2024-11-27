توضيح جديد وهام صادر من شركة طيران اليمنية - أخبار كلمتك





أصدرت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية الليلة توضيح هام لوكلائها بشأن كتابة الاسم في تذكرة السفر



وجاء في توضيح شركة الطيران للوكلاء:

الاخوة/ وكلائنا الاعزاء المحترمون

الموضوع : كتابة الاسم حسب الجواز للتذاكر مع الشركات الاجنبيه

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ،، وايميل ادراة خدمات الركاب"

بانه لوحظ في الفترة الاخيرة رفض كثير من الركاب الذين يحملون تذاكر مواصلة على الشركات الأجنبية وذلك بسبب عدم تطابق بيانت المسافر في التذكرة مع الجواز

بعض الشركات لا تقبل الراكب حتى وان كان الاختلاف بحرف واحد فقط

لذا يرجى الالتزام والتركيز على كتابة الاسم الكامل كما هو بالجواز بالإضافة الى إدخال بيانات الجواز صحيحة

(تاريخ الميلاد) - الجنسية - رقم السجل المدني. (رقم جواز السفر)

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