قائد سلة الأهلي: دوافعنا كبيرة للفوز بكأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - قال سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي: إن الأحمر يسعى بقوة للتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الاتحاد السكندري، وإن جميع لاعبي الفريق جاهزون لخوض المباراة وتحقيق الفوز.

وأوضح سمير أن الأهلي يخوض المباراة بدوافع كبيرة للغاية نحو التتويج بلقب السوبر المصري، والعودة بشكل أقوى نحو التتويج بالبطولات.

وأشار سيف أيضًا إلى أن الأهلي تُوج بلقب البطولة في الموسم الماضي على حساب الزمالك، ويسعى لتكرار الفوز بها هذا العام على حساب الاتحاد، الذي دائمًا ما تحظى مبارياته أمام الأهلي بتنافسية شديدة، خاصة في المواسم الأخيرة التي شهدت تتويج الفريقين بعدد كبير من البطولات.

ويلتقي رجال سلة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري أمام الاتحاد السكندري غدًا، وعلى الجهة المقابلة يلتقي فريقا الأهلي والمنامة البحرينين في لقاء كأس السوبر البحريني، على أن يتقابل الفريقان الفائزان من المباراتين في بطولة كأس السوبر المصري البحريني يوم 30 نوفمبر.

قائمة رجال سلة الأهلي لخوض السوبر

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» المشاركة في بطولة كأس السوبر 14 لاعبًا، وهم كل من: عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا للفريق، ووليد الخراط إداري الفريق، ومحمد جاد راغب طبيب الفريق، وأحمد حسن عبده إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد عز الدين إخصائي التأهيل البدني، ومحمد عيسى إخصائي التدليك، وعلاء لطفي إخصائي إحصاء، وطارق الحسيني المعد البدني، وشهاب كمال إخصائي التغذية، وحامد عبد الحفيظ مسئول الخدمات والمعاونة.

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