مستشفي مصر للطيران يستضيف أطباء عالميين بمختلف التخصصات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - يستضيف مستشفى مصر للطيران نخبة من الأطباء العالميين في عدد من المجالات الطبية المختلفة، فى خطوة هامة نحو تعزيز الخدمات الصحية للعاملين وأفراد المجتمع وفي إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني من أجل تيسير علاج الحالات الحرجة.

مستشفي مصر للطيران تستضيف نخبة من أكبر الأطباء العالميين



ومن جانبه أكد الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران أن هذه الخطوة تأتي فى إطار الحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لكل مرتادي المستشفى.

مستشفى مصر للطيران تستضيف الخبير الإيطالي



وفى هذا السياق استضاف مستشفى مصر للطيران الخبير الإيطالي دكتور روبرتو جاربو المتخصص في علاج انسداد الشرايين التاجية، والخبير الفرنسي دكتور ألكسندر افران المتخصص في قسطرة القلب.

استضافة الخبير الفرنسي البروفيسور ستيفن إدوارد

من ناحية أخرى صرحت الدكتورة نجاح صالح أنه في إطار التوأمة مع مستشفى جورج بومبيدو فقد تم استضافة الخبير الفرنسي البروفيسور ستيفن إدوارد الذي عقد ندوة علمية حضرها عدد كبير من الأطباء والاستشاريين تناول فيها أحدث بروتوكولات علاج أورام البروستاتا والمسالك البولية وقام بمناظرة عشرات الحالات من المرضى حيث أشاد بالمستوى المتقدم لوحدة الأورام ومطابقتها للمقاييس العالمية.

وفي سياق آخر وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار GAHAR"، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

يتضمن بروتوكول التعاون قيام الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لرحلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأيضا رعاية مصر للطيران للمبادرات الوطنية التي تقوم بها الهيئة لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم السياحة العلاجية في مصر.

كما يشمل البروتوكول أيضًا استفادة الشركة الوطنية من الخبرات العلمية والدورات التدريبية للهيئة في تأهيل الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لشركة مصر للطيران على معايير الجودة التي تصدرها الهيئة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وتحقيق الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم السياحة العلاجية في مصر بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية بما يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الصحية المصرية.

قام بتوقيع البروتوكول كلٌ من: الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والطيار محمد عليان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وعقب مراسم التوقيع، أكد الطيار محمد عليان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة الوطنية في ضوء استراتيجية وزارة الطيران نحو دعم الهيئات والمنظمات الحكومية التي تساهم في خدمة المواطن المصري وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لها لأداء دورها وتعزيز أوجه التعاون لتنشيط السياحة العلاجية في مصر.

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