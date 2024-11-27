محافظ بيروت يدعو مصر والمجتمع العربي للمساعدة في إعادة الإعمار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - قال مروان عبود، محافظ مدينة بيروت، إن العاصمة اللبنانية مرت بأيام عصيبة لم تشهد مثيلا لها في تاريخها، إذ إن الفترة السابقة، ولمدة شهرين متتاليين تعرضت بيروت وضاحيتها الجنوبية للعدوان الإسرائيلي، وتم تدمير العديد من المباني وقتل السكان، وتهجير القسم الآخر.

البنية التحتية في بيروت

وأضاف "عبود"، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن بيروت استقبلت خلال تلك الفترة مئات الآلاف من النازحين من مناطق البقاع والمناطق الجنوبية ومن سكان الضاحية الجنوبية مما شكل عبئا كبيرا على البنية التحتية وعلى المدينة ككل، وكانت هنالك صعوبات لوجستية من تأمين المأوى والمأكل للسكان.

الغارات الإسرائيلية على بيروت

وأشار إلى أن قلب بيروت تعرض في الفترة الأخيرة لغارات إسرائيلية، وسقط شهداء، ومرت أيام عصيبة على العاصمة، أما الآن وقد أعلن وقف إطلاق النار فتنفس الناس الصعداء، وعاد قسم كبير من النازحين إلى أماكنهم.

إعمار لبنان

وتابع: "أوصت الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء السكان بعدم التسرع بالعودة لمناطق لا تتوفر فيها حتى الآن شروط الأمان والسلامة العامة، مطالبا الدول الشقيقة التي وقفت بجانب لبنان في هذه الأيام العصيبة ومن بينها مصر للمساهمة في إعادة إعمار لبنان".

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