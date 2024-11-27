تركيا: مستعدون لدعم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، ترحيب أنقرة بوقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن أملها بأن يكون دائما.

تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

وقالت الخارجية التركية في بيانها: "إن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استعدادها لدعمه".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ، وذلك بعد أن وافقت إسرائيل ولبنان، الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بوساطة الولايات المتحدة، من شأنه أن ينهي ما يقرب من 14 شهرا من القتال المرتبط بالحرب في قطاع غزة.

ويمثل وقف إطلاق النار أول خطوة رئيسية نحو إنهاء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي.

ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بوقف إطلاق النار ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو الاستقرار وعودة النازحين.

أبرز بنود إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل حزب الله، الذي يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

وأكد بايدن في كلمة له، أنه على مدار 60 يومًا ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان، مشددا على التزام الولايات المتحدة، بتوفير المساعدات مع الحلفاء لضمان تنفيذ الاتفاق ولن يتم نشر جنود من الولايات المتحدة هناك.

كما شدد بايدن، على، أنه إذا خرق حزب الله الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها.

ولفت الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إلى أن الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة له، ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام.

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