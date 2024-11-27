سموتريتش: اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان قد يضمن أمن إسرائيل للأبد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:51 صباحاً - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ربما يضمن أمن إسرائيل للأبد، بعد سريان الاتفاق في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ، وذلك بعد أن وافقت إسرائيل ولبنان، الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بوساطة الولايات المتحدة، من شأنه أن ينهي ما يقرب من 14 شهرا من القتال المرتبط بالحرب في قطاع غزة.

ويمثل وقف إطلاق النار أول خطوة رئيسية نحو إنهاء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي.

ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بوقف إطلاق النار ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو الاستقرار وعودة النازحين.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس، بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل حزب الله، الذي يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

وأكد بايدن في كلمة، أنه على مدار 60 يومًا ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان، مشددًا على التزام الولايات المتحدة، بتوفير المساعدات مع الحلفاء لضمان تنفيذ الاتفاق ولن يتم نشر جنود من الولايات المتحدة هناك.

كما شدد بايدن، على، أنه إذا خرق حزب الله الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها.

ولفت الرئيس الأمريكى، إلى أن الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة له، ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام.

أبرز بنود اتفاق التسوية بين إسرائيل وحزب الله

كشف موقع "حدشوت إسرائيل" الإخباري العبري، عن بنود الاتفاق الكامل بين إسرائيل وحزب الله الذي أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المصادقة عليه أمس الثلاثاء، متوعدا في الوقت ذاته بالرد بقوة على الحزب عند حدوث أي خروقات.

وفي ما يلي بنود الاتفاق:

حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى الموجودة في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.

إسرائيل، في المقابل، لن تقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك على الأرض، في الجو وفي البحر.



إسرائيل ولبنان تعترفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

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