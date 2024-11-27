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إعلام إسرائيلي: إطلاق نار تحذيري في كفر كلا جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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إعلام إسرائيلي: إطلاق نار تحذيري في كفر كلا جنوب لبنان - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: إطلاق نار تحذيري في كفر كلا جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:14 صباحاً - ذكر موقع والا الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن عناصر من حزب الله وصلوا إلى كفر كلا جنوبي لبنان قرب الحدود مع المطلة، مما دفع الجيش لإطلاق أعيرة تحذيرية وإبعادهم. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق نارا على الحدود الجنوبية اللبنانية 

وكانت منصات لبنانية نشرت فيديوهات لوصول سيارات إلى المنطقة الحدودية، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي يتمركز، وذلك بعد أن دعا الجيش اللبناني المواطنين للتأني قبل العودة إلى قراهم جنوبي لبنان.

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أطلق الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان جنوب لبنان، من التوجه نحو القرى التي طالب مسبقا بإخلائها. 

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة إكس: «إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان: مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى الجيش الإسرائيلي منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان». بناء على بنود الاتفاق.

وأضاف: «يحظر عليكم التوجه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة».

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، أقرَّ، مساء أمس الثلاثاء، رسميا اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 

ووفق تقرير للقناة الإخبارية 12 الإسرائيلية  فإن بنود الاتفاق هي:

حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تنفذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل.

في المقابل، لن تنفذ إسرائيل أي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر.

تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميان الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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