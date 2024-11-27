«التعليم» تعلن تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل.

عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للترم الأول 2025، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

مواعيد عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على مراعاة عقد امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 في الفترة الأولى، وعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، على أن يتم تخصيص نصف ساعة بين الفترتين كفاصل زمني للطلاب.

طريقة عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه سيتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 إلكترونيًا في المدارس الحكومية وللطلاب الذين تسلموا التابلت المدرسي، وتكون المدارس الملتحقين بها متصلة بالإنترنت، ويتم عقد الامتحانات ورقيًا للطلاب غير المتصلة مدارسهم بشبكة الإنترنت، أو الذين لم يستلموا التابلت المدرسي، وطلاب المدارس الخاصة.

ويتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 إلكترونيًا لكافة الطلاب، عدا الطلاب غير المتصلة مدارسهم بشبكة الإنترنت، على أن يتم تجهيز أوراق امتحانات لتسليمها للطلاب في حالة مواجة أي مشكلات تقنية عند أداء الامتحانات.

مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

وشددت الوزارة، على أن يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للترم الأول 2025، وفق المواصفات الفنية المعلنة، على أن تشمل الورقة الامتحانية على 85% من الأسئلة الاختيارية، و15% من الأسئلة المقالية.

عقد امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 ورقيًا

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 ورقيًا، للفئات التالية:

- طلاب الخدمات والمنازل.

- الطلاب الذين لم يستلموا التابلت حتى موعد عقد الاختبار.

- طلاب المدارس الخاصة.