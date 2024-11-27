موعد امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. ترتفع معدلات البحث عبر محركات جوجل، عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات والمعاهد، وموعد بداية إجازة نصف العام الدراسي.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

تبدأ امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل، وتستمر موعد امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات والمعاهد حتى منتصف شهر يناير.

جداول امتحانات الترم الأول 2025

ومن المقرر أن تبدأ الجامعات والمعاهد في إعلان جداول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب كافة الصفوف التعليمية، خلال الأيام المقبلة، ليتعرف الطلاب على مواعيد الامتحانات وترتيب المواد الدراسية لهم.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب المعاهد والجامعات

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب المعاهد والجامعات، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر إجازة نصف العام 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد حتى يوم الخمس الموافق 6 فبراير.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد

تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 8 فبراير، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 في الجامعات والمعاهد لمدة 16 أسبوعًا، لينتهي الفصل الدراسي الثاني 2025 يوم الخميس 29 مايو.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالجامعات

- يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024: يبدأ العام الجامعي الجديد 2024.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2024 لمدة 14 أسبوعًا.

- يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025: تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول.

- يوم السبت الموافق 4 يناير 2025: تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: تنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- يوم السبت الموافق 25 يناير 2025: تبدأ إجازة منتصف العام 2025.

- يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025: تنتهي إجازة منتصف العام.

- يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025: يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا.

- يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025: تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- يتم تحديد موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني طبقًا لطبيعة كل كلية.