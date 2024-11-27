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الكونفيدرالية الأفريقية، سيمبا التنزاني يتخطى أونزي برافوش الأنجولي بهدف نظيف - أخبار كلمتك

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الكونفيدرالية الأفريقية، سيمبا التنزاني يتخطى أونزي برافوش الأنجولي بهدف نظيف - أخبار كلمتك

الكونفيدرالية الأفريقية، سيمبا التنزاني يتخطى أونزي برافوش الأنجولي بهدف نظيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - الكونفيدرالية الأفريقية، فاز فريق سيمبا التنزاني على نظيره أونزي برافوش الأنجولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني مكابا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز هدف المباراة الوحيد جون شارل أهوا لاعب سيمبا التنزاني في الدقيقة 27.

بتلك النتيجة يتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل الترتيب فريق أونزي برافوش الأنجولي، في انتظار مباراة الصفاقسي التونسي والرياضي القسطنطيني الجزائري ضمن نفس المجموعة والتي تقام مساء اليوم الأربعاء.

 

من ناحية أخرى أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي بدور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

مجموعات الكونفيدرالية الأفريقية 

المجموعة الأولى A (إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - الصفاقسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) 

المجموعة الثانية B (لواندا سول (أنجولا)- ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) - الملعب المالي (مالي) - نهضة بركان (المغرب) )

المجموعة الثالثة C (أورابا يونايتد (بوتسوانا)- جراف (السنغال)- أسيك ميموزا (ساحل العاج)- اتحاد العاصمة (الجزائر) ) 

المجموعة الرابعة D (بلاك بولز (موزمبيق- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك (مصر) 

 

نظام الكونفيدرالية 

 وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات في الكونفيدرالية الأفريقية تم توزيع الأندية المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في البطولة

 

تأهل الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات في الكونفيدرالية الأفريقية بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

فيما تجاوز المصري فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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