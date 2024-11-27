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الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري لمباراة أنيمبا بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

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الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري لمباراة أنيمبا بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري لمباراة أنيمبا بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري لمباراة انيمبا بالكونفيدرالية

 

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، باهر المحمدي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، محمود حمادة،  محمد مخلوف  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،  عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، يوسف الجوهري،  حسين فيصل،  ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

 

 

مباراة المصري وإنيمبا والقنوات الناقلة 

يلتقي فريقا المصري وإنيمبا النيجيري في الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 5.

مباراة المصري وإنيمبا النيجيري 

ويدخل المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الزمالك بالدوري الممتاز حيث يسعي لحصد أول ثلاث نقاط بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

 

 

المصري بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مباراة الفريقين

ويرتدي المصري البورسعيدي الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق انيمبا الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأسود بالكامل.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة  المصري وإنيمبا  

ويدير مباراة المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري طاقم تحكيم مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

تذاكر مباراة المصري وانيمبا النيجيري 

وتم طرح تذاكر المباراة وعددها 5000 تذكرة -  في فئتين (الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة وقيمتها 100 جنيه، والدرجة الثالثة خلف أحد المرميين وقيمتها 75 جنيها)، فيما تم طرح 200 تذكرة إضافية أيضًا لجماهير الفريق الضيف.


وأهابت مديرية أمن السويس بجماهير النادي المصري بالتفويج الموحد لرحلات الجماهير والتواجد أمام الاستاد بساعتين على الأقل حتى يمكن تأمين وتيسير عملية دخول الجماهير للإستاد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة الهامة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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