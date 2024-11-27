السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:09 - حالة الطقس غدا الخميس 28 نوفمبر.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:09 - حالة الطقس غدا الخميس 28 نوفمبر.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:09 - حالة الطقس غدا الخميس 28 نوفمبر.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:09 مساءً - حالة الطقس غدا الخميس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 28 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الخميس 28 نوفمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

سقوط أمطار

ونوهت «الأرصاد» إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس 28 نوفمبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس 28 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الخميس 28 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الخميس 28 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 22 11
بنها 21 12
دمنهور 20 13
وادي النطرون 22 12
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 20 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 12
طنطا 21 13
دمياط 20 14
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 23 11
السويس 22 12
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 23 11
نخل 19 05
كاترين 16 04
الطور 23 13
طابا 21 14
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 22 15
العلمين 21 14
مطروح 21 13
السلوم 20 12
سيوة 22 10
رأس غارب 23 15
الغردقة 23 14
سفاجا 24 16
مرسى علم 24 15
شلاتين 26 17
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 18
الفيوم 21 10
بني سويف 22 10
المنيا 22 07
أسيوط 21 08
سوهاج 22 09
قنا 23 11
الأقصر 23 10
أسوان 23 10
الوادي الجديد 22 09
أبو سمبل 23 11

اقرأ أيضاً
الأرصاد تعلن عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

سقوط أمطار بهذه المحافظات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي قادم وسقوط الأمطار

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

جروح وكدمات في الرأس والوجه، سر الظهور الصادم لـ"جوارديولا" (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق