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مجلس الزمالك يحضر مباراة الفريق أمام بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

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مجلس الزمالك يحضر مباراة الفريق أمام بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحضر مباراة الفريق أمام بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حضور مباراة الفريق أمام بلاك بولز بطل موزمبيق لدعم ومساندة اللاعبين. 

وحدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك الخامسة مساء اليوم موعدًا للمحاضرة الفنية الأخيرة للاعبين قبل مواجهة بطل موزمبيق. 

ومن المقرر أن يعلن جوميز عن تشكيل الفريق الرسمي في المحاضرة الفنية، ومن المنتظر أن يتوجه الفريق لملعب المباراة في السابعة والنصف مساء لمواجهة بلاك بولز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

خط الوسط: دونجا وعبد الله السعيد ومصطفى شلبي وزيزو وأحمد فتوح.

خط الهجوم:  ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك 

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية 

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك يبحث عن الفوز في أول جولة بالكونفدرالية 

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في أول جولة بالمجموعات وتجنب أي تعثر من أجل عدم الدخول في حسابات معقدة وبحثًا عن التأهل كأول مجموعته. 

كما يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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