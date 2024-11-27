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فنلندا تشدد شروط الحصول علي الجنسية، وقوانين جديدة تهدد وضع المهاجرين - أخبار كلمتك

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فنلندا تشدد شروط الحصول علي الجنسية، وقوانين جديدة تهدد وضع المهاجرين - أخبار كلمتك

فنلندا تشدد شروط الحصول علي الجنسية، وقوانين جديدة تهدد وضع المهاجرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - أوضحت وزارة الداخلية الفنلندية، اليوم  الأربعاء، أن السلطات تبحث تشديد شروط الحصول على الجنسية، ووفق المقترحات الجديدة، سيتم أخذ البطالة والجرائم في الاعتبار عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

 شروط الحصول علي الجنسية الفنلندية

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفنلندية، أنه تم طرح تعديلات الحكومة على قانون الجنسية للمناقشة حتى منتصف يناير، وفي دورة ربيع 2025 البرلمانية، تعتزم الوزارة تقديم التعديلات إلى مجلس النواب للتصويت على اعتمادها.

وأوضحت الوزارة، أن الأشخاص الذين يعيشون على إعانات البطالة لن يستوفوا بعد الآن متطلبات الدخل المطلوبة للحصول على الجنسية، وفقًا للتعديلات المقترحة.

علاقة طالبي اللجوء بالجنسية الفنلندية

كما سيكون لارتكاب الجرائم تأثير أكبر على ما إذا كان مقدم الطلب قادرا على الحصول على جواز سفر فنلندي.

وسيصبح فقدان الجنسية المكتسبة أسهل إذا ارتكب الشخص جريمة تؤثر على المصالح الوطنية لفنلندا، أو قدم معلومات كاذبة عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية، موضحة أن  التعديلات لن تنطبق على طالبي اللجوء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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