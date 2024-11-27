دعت الجيش اللبناني إلى بسط سيطرته.. مصر ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان «التفاصيل الكاملة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:14 مساءً - فور الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، رحبت مصر بهذه الخطوة.

كانت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ، أفادت بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 4 فجرًا.

مصر ترحب بإعلان دخول وقف إطلاق النار «حيز التنفيذ» في لبنان

من جهتها، علقت مصر، على قرار إعلان دخول وقف إطلاق النار في لبنان «حيز التنفيذ»، والذي بدأ في الساعات الأولى من فجر اليوم.

ورحبت مصر، بقرار وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.

وقالت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم، بعد تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، إنه لابد من تمكين الجيش اللبناني في الانتشار بجنوب لبنان وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكدت على أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، فضلًا عن ضرورة العمل على استكمال باقِ مؤسسات الدولة ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون أية إملاءات خارجية وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي، وفقًا لما جاء في البيان.

أبرز تصريحات مصر بعد وقف إطلاق النار في لبنان

وتستعرض كلمتك في السطور التالية، أبرز ما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وجاءت التفاصيل في نقاط كما يلي:

- رحبت مصر بإعلان دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

- اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة.

- تمكين الجيش اللبناني بالانتشار في جنوب لبنان وبسط سيطرته على كامل الأراضي.

- أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي.

- ضرورة العمل على استكمال باقِ مؤسسات الدولة ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون أية إملاءات خارجية.

- اتفاق وقف إطلاق النار ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان في غزة الذي تجاوز أكثر من عام.

- ضرورة التواصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

- ضرورة وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.

- لا يوجد أي حلول عسكرية للأزمات في الإقليم وإنما من خلال التفاوض والحوار وإعادة الحقوق لأصحابها.

- إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال يقوم من خلال عملية سياسية جادة وفي إطار زمني محدد بالالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال ولبنان

كما تنشر كلمتك بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرته حكومة الاحتلال، وفقًا لما أذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية»، وجاءت كما يلي:

- الاحتلال لن ينفذ أي عمل هجومي ضد أهداف في لبنان.

- اعتراف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

- لا تلغي هذه الالتزامات حق الاحتلال أو لبنان في ممارسة حقهما بالدفاع عن النفس.

- القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان ستكون الجماعات المسلحة الوحيدة المرخص لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

- أي بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.

- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة

- سيتم تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتزامات.

- سيتم تشكيل لجنة تكون مقبولة لدى إسرائيل ولبنان، وتقوم بمراقبة ومساعدة ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

- إسرائيل ولبنان سيبلغان اللجنة واليونيفيل عن أي انتهاك محتمل لالتزاماتهما.

- سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على كافة الحدود والمعابر والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية الموضح في خطة الانتشار.

- ستسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يومًا.

- ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.