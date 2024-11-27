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متحدث الاتحاد الأوروبي يكشف ما يتطلبه وقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

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متحدث الاتحاد الأوروبي يكشف ما يتطلبه وقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

متحدث الاتحاد الأوروبي يكشف ما يتطلبه وقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بيتر ستانو، إنّ الاتحاد يأمل في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ولكن هذا يتطلب فاعلين كثر لجعل هذا ممكنا، مواصلا: "ندعم حل الدولتين لحل أزمة غزة".

وقف إطلاق النار في غزة


وطالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” من حركة حماس وإسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

 

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بايدن: سنعمل على إنهاء الحرب في غزة دون وجود حماس

موقف حماس من السلام 


وزعم: “حماس لا تريد السلام، ولم نرَ إرادة من الحركة فى هذا السياق، لذلك، فإننا نحتاج إلى اتفاقات لإنهاء النزاعات تماما”.

 

وتابع:"رغم الجهود الدبلوماسية المكثقة من قل الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي، إلا أن حركة حماس  وإسرائيل  لم يوافقا على مبادرة وقف إطلاق النار".

 

تحرك بايدن بشأن غزة

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء: "سنعمل خلال الأيام المقبلة مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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