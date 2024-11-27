متحدث الاتحاد الأوروبي يكشف ما يتطلبه وقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بيتر ستانو، إنّ الاتحاد يأمل في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ولكن هذا يتطلب فاعلين كثر لجعل هذا ممكنا، مواصلا: "ندعم حل الدولتين لحل أزمة غزة".

وقف إطلاق النار في غزة



وطالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” من حركة حماس وإسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

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موقف حماس من السلام



وزعم: “حماس لا تريد السلام، ولم نرَ إرادة من الحركة فى هذا السياق، لذلك، فإننا نحتاج إلى اتفاقات لإنهاء النزاعات تماما”.

وتابع:"رغم الجهود الدبلوماسية المكثقة من قل الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي، إلا أن حركة حماس وإسرائيل لم يوافقا على مبادرة وقف إطلاق النار".

تحرك بايدن بشأن غزة

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء: "سنعمل خلال الأيام المقبلة مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

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