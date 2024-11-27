إطلاق نار في العاصمة الروسية على يد 4 أشخاص، وأنباء عن سقوط ضحايا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" نقلا عن مراسلها فى موسكو، مساء اليوم، بعملية إطلاق نار وسط العاصمة الروسية، شارك فيها 4 أشخاص، وسط أنباء عن إصابة مواطن فى الهجوم.
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