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إطلاق نار في العاصمة الروسية على يد 4 أشخاص، وأنباء عن سقوط ضحايا - أخبار كلمتك

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إطلاق نار في العاصمة الروسية على يد 4 أشخاص، وأنباء عن سقوط ضحايا - أخبار كلمتك

إطلاق نار في العاصمة الروسية على يد 4 أشخاص، وأنباء عن سقوط ضحايا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" نقلا عن مراسلها فى موسكو، مساء اليوم، بعملية إطلاق نار وسط العاصمة الروسية، شارك فيها 4 أشخاص، وسط أنباء عن إصابة مواطن فى الهجوم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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