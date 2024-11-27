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ميقاتي يطلع على خطة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب - أخبار كلمتك

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ميقاتي يطلع على خطة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب - أخبار كلمتك

ميقاتي يطلع على خطة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اطلع من قائد الجيش اللبناني جوزيف عون على خطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

الجيش اللبناني يبدأ في الانتشار جنوب البلاد

وفي السياق ذاته أكد الجيش اللبناني استعداده للانتشار في جنوب البلاد، وذلك مع بدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف في بيان صباح اليوم الأربعاء أنه «مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701.

وقال الجيش اللبناني «في هذا السياق، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار».

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 

وبدأت ورش الإصلاح والطوارئ اللبنانية بحضور وزير الأشغال علي حمية فتح الطرق وإزالة آثار القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، فور دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وأعلنت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية عن الشروع في تقييم حالة الجسور والمعابر الحدودية المتضررة وأنها تستعد لترميم طريق المصنع الحدودي المؤدي إلى سوريا.

وشدّد الجيش اللبناني في بيانه على أهمية الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين. 

كما دعا الأهالي العائدين إلى سائر المناطق «لتوخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدو الإسرائيلي، والاتصال بغرفة عمليات قيادة الجيش على الرقم 117 للإفادة عنها، أو إبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى».

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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