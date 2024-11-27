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فرنسا تكشف مصير نتنياهو على أراضيها بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله - أخبار كلمتك

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فرنسا تكشف مصير نتنياهو على أراضيها بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله - أخبار كلمتك

فرنسا تكشف مصير نتنياهو على أراضيها بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء عن إمكانية تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" حسب نظام روما.

 جاء ذلك ردًّا على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي 

وقال بارو على قناة “فرانس إنفو”: إن "فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
لكن الوزير الفرنسي أشار في الوقت ذاته إلى أن النظام الأساسي للمحكمة "يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة".
وأضاف: "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".

 قرار اعتقال نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي

الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لنتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إضافة إلى زعيم حركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

ونددت إسرائيل بقرار المحكمة ووصفته بالسخيف، بينما أشادت به حماس واعتبرته خطوة على طريق العدالة.

وقوبل قرار الجنائية الدولية بتنديد شديد من الولايات المتحدة، التي لم تنضم هي وإسرائيل إلى عضوية المحكمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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