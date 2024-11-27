فرنسا تكشف مصير نتنياهو على أراضيها بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء عن إمكانية تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" حسب نظام روما.

جاء ذلك ردًّا على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي

وقال بارو على قناة “فرانس إنفو”: إن "فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

لكن الوزير الفرنسي أشار في الوقت ذاته إلى أن النظام الأساسي للمحكمة "يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة".

وأضاف: "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".

قرار اعتقال نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي

الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لنتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إضافة إلى زعيم حركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

ونددت إسرائيل بقرار المحكمة ووصفته بالسخيف، بينما أشادت به حماس واعتبرته خطوة على طريق العدالة.

وقوبل قرار الجنائية الدولية بتنديد شديد من الولايات المتحدة، التي لم تنضم هي وإسرائيل إلى عضوية المحكمة.

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