بالأعلام والفرحة، لحظة عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم بعد الهدنة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا لفرحة أهالي جنوب لبنان للعودة إلى منازلهم، وذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

فرحة عودة أهل جنوب لبنان إلى منازلهم

وتظهر مقاطع الفيديو والصور فرحة عودة أهل جنوب لبنان إلى أرضهم ومنازلهم، حاملين أعلام حزب الله، وكتب بعضهم على لافته حملها عند عودته لـ جنوب لبنان "بفضل دماء الشهداء وصبر عوائلهم وصمودكم الأسطوري.. كُتب النصر المبين".

عودة سكان لبنان لأرضهم، كلمتك



كما حمل بعض سكان ضاحية الجنوب في لبنان صور لزعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في بداية قصفه للضاحية الجنوبية في لبنان، كما أظهرت الصور فرحة الأطفال مع عائلاتهم العائدين للضاحية الجنوبية.

فرحة العودة، كلمتك

الفرحة أعادت للذاكرة أجواء العودة بعد 2006

أثار عودة سكان جنوب لبنان للضاحية الجنوبية حالة من الفرحة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن مشاهد فرحة سكان الضاحية الجنوبية في لبنان اليوم، أعادت لذاكرتهم مشاهد فرحة العودة بعد حرب 2006.

وعلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "كم تبهج الفؤاد مشاهد عودة أهل الجنوب للجنوب، وكأن مشاهد فرحة ال٢٠٠٦ تتجدد مرة أخرى في ٢٠٢٤، و"نصرك هز الدنيا، شعبك ما بينحني" تصدح من جديد، والعقبى لغزة يا رب... روحي لكم الفداء غزاويين وجنوبيين.. "بسم الأحرار الشرفاء، شكرًا لدماء الشهداء.."

في حين قال البلوجر والمحامي اللبناني عمر اليافي: " استعجل أهل الجنوب في عودتهم إلى ديارهم، الإتفاق الحالي هو إتفاق هدنة لمدة 60 يوم وليس إتفاق وقف إطلاق نار دائم وإنهاء الحرب. هنالك إحتمالية أن يحصل خروقات من الطرفين وتنهار الهدنة. لاحقين ينتصروا!"

وردت الناشطة اللبنانية نهى علي قائلة: " عودة النازحين بشموخ وصمود وانتصار..وين المستوطنين؟! موجودين؟! رجعوا على المستوطنات؟! لا..اهل الارض بس رجعوا..اصحاب الارض رجعوا.."

وعلقت الناشطة الفلسطينية رشا أبو شعبان قائلة: " مناظر عودة أهل الجنوب بكتني من قلبي، تخيلت لحظة نرجع على بيوتنا في غزة، يارب يا من أمره بين الكاف والنون، اشف قلوب مؤمنين واجبرنا بعودة على بيوتنا"

اتفاق وقف إطلاق النار

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله في لبنان والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الهدنة مدتها 60 يومًا، والهدف أن تكون "دائمة".

وقال بايدن، في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "إنه بموجب الاتفاق الذي سيدخل حيّز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، فإن القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية سينتهي، وتهدف هذه الهدنة لأن تكون وقفا دائما، لما وصفه بـ "الأعمال العدائية".

عودة سكان جنوب لبنان، كلمتك

وذكر بايدن في خطابه أنه "على مدى الستين يومًا المقبلة، سينتشر الجيش اللبناني والقوات الأمنية الحكومية وسيسيطران على أراضيهما مرة أخرى".

كما قال "على مدى الستين يوما المقبلة، ستقوم إسرائيل بسحب ما تبقى من قواتها تدريجيا"، موضحًا أن أنه بهذه الطريقة "سيتمكن المدنيون من كلا الجانبين قريبًا من العودة بأمان إلى مجتمعاتهم والبدء بإعادة بناء منازلهم ومدارسهم ومزارعهم وأعمالهم وممتلكاتهم".

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