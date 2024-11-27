هل يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى نزع سلاح حزب الله؟ خبير يُجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - وقف إطلاق النار فى لبنان، علق العميد ناجي ملاعب خبير عسكري واستراتيجي، على التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان وحديث بنيامين نتنياهو بعد تصديق "كابينت" على القرار حول اعتباره محاولة حزب الله إعادة تسليح نفسه في المستقبل انتهاكا وسيرد بقوة، وهل هذا الاتفاق نزع سلاح حزب الله أم لا.

ضمانات أمريكا لوقف إطلاق النار



وقال "ملاعب"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من حيث المبدأ، إذا كانت هناك ضمانات بين إسرائيل وأمريكا راعت هذه الآلية الجديدة لتطبيق الاتفاق، فإن لبنان إن لم يوقع على هذا الموضوع يبقى ضمانا ما بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابع: "لكن، لبنان ملزم بما يوقع عليه، واليوم نتنياهو يقول هذا الكلام حتى يظهر أمام الإسرائيليين، أنه فعل المستحيل ويقنعهم بأن هذا الموضوع قد يعيدهم إلى المستوطنات بأمان، ولكن، المستوطنون لن يستطيعوا العودة طالما الموضوع عبارة عن منطقة عازلة وليس سلاح كل حزب الله، لأن الاتفاق أتاح للطرفين حق الدفاع عن النفس".

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واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 من عناصر حزب الله بينهم قائد في يالجزل بعد تسللهم لمنطقة محظورة.

هجمات إسرائيلية قبل وقف إطلاق النار

وفي سياق آخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته الحربية هاجمت الليلة الماضية عشرات المقرات ومنصات الإطلاق ومستودعات الأسلحة والمباني العسكرية، بالإضافة إلى البنى التحتية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، وكذلك المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.

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