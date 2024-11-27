لبنان يبدأ ترميم معبر المصنع الحدودي مع سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:42 صباحاً - أعلن وزير الأشغال اللبناني علي حمية، اليوم الأربعاء عن بدء العمل لترميم وفتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه بسبب الغارات الإسرائيلية التي عمدت لفصل لبنان عن سوريا بريًّا من خلال استهداف جميع المعابر الحدودية.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وقال وزير الأشغال اللبناني: إن الوزارة بدأت في فحص المعابر الحدودية البرية في شمال البلاد لتقييم أوضاع الجسور التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، للبدء بالإجراءات اللازمة.

ويأتي ذلك بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ، وذلك بعد أن وافقت إسرائيل ولبنان، الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة، من شأنه أن ينهي ما يقرب من 14 شهرًا من القتال المرتبط بالحرب في قطاع غزة.

ويمثل وقف إطلاق النار أول خطوة رئيسية نحو إنهاء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي.

ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بوقف إطلاق النار ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو الاستقرار وعودة النازحين.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل حزب الله، الذي يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

وأكد بايدن في كلمة له، أنه على مدار 60 يومًا ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان، وشدد على التزام الولايات المتحدة، بتوفير المساعدات مع الحلفاء لضمان تنفيذ الاتفاق ولن يتم نشر جنود من الولايات المتحدة هناك.

وشدد بايدن، على، أنه إذا خرق حزب الله الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها.

ولفت الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أن الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة له، ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام.

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