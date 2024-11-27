كورال اون يحيي ثاني حفلات وزارة الداخلية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - أحيا كورال اون أحد كورالات جامعة عين شمس الاحتفالية الثانية لوزارة الداخلية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا من تنظيم قطاع شئون التعليم والطلاب إدارة النشاط الفني بالتعاون مع قطاع العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

كورال اون يحيي ثاني حفلات وزارة الداخلية

وجاء ذلك بحضور اللواء ناصر محيي الدين مساعد أول وزير الداخلية الذي توجه بالشكر لجامعة عين شمس على مساهمتها الفعالة في إحياء مثل هذه المناسبات القومية.

تأتي مشاركة جامعة عين شمس تحت اشراف عام وتنسيق إداري إبراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لقطاع التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفي ضوء الحرص الدائم لجامعة عين شمس وقطاع شئون التعليم والطلاب على المساهمة الفاعلة في المناسبات والاحتفالات القومية وفي إطار احتفالات وزاره الداخلية وتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا.

وفي سياق آخر نظّم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس المعرض السنوي الرابع للملابس، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومدّ جسور العطاء مما يعكس اهتمام الجامعة الدائم بتعزيز دورها المجتمعي.

صيدلة جامعة عين شمس تنظم المعرض السنوي الرابع للملابس

ويأتي ذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن الجهود المبذولة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل الخيري.

وأقيم المعرض تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وافتتحت أماني أسامة كامل، عميد كلية الصيدلة، المعرض بحضور ريحاب عثمان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتحت الإشراف رولا ميلاد لبيب، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمسؤولة عن تنظيم المعرض.

وجاء المعرض ليعكس رؤية الكلية في تقديم الدعم الفعلي للأسر الأكثر احتياجًا، حيث تضمن مجموعة متنوعة من الملابس الشتوية والصيفية التي عُرضت بأسعار رمزية جدًا، إلى جانب تخصيص نسبة كبيرة منها للتوزيع المجاني، ما أضفى بعدًا إنسانيًا عميقًا على المبادرة.

وشهد المعرض إقبالًا واسعًا من الطلاب وأفراد المجتمع، يأتي هذا الحدث كجزء من سلسلة المبادرات التي تؤكد التزام الجامعة برسالتها التنموية والإنسانية، حيث تسعى دائمًا لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية وتقديم نموذج يحتذى به في العمل الأهلي.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور ستيفن ماكجواير نائب رئيس جامعة إيست أنجليا البريطانية والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

جامعة عين شمس تستقبل نائب رئيس جامعة إيست أنجليا البريطانية لبحث تعزيز التعاون

وشهد اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور كمال عبيد مدير إدارة العلاقات الدولية.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد ضياء بالوفد، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في المجال الأكاديمي. كما قدم عرضًا موجزًا عن جامعة عين شمس وكلياتها المختلفة وعدد الطلاب المصريين والوافدين وإنجازاتها الرائدة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى ما تقدمه من برامج تعليمية متميزة وبحث علمي متطور.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن تطلعه إلى بناء علاقات تعاون مثمرة بين الجامعتين، وتوطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية بما يسهم في تقديم تعليم متميز ودعم جهود التنمية المستدامة.

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