سبب اتجاه لجنة الحكام لنشر محادثة الفار في لقطة عطية الله بمباراة الاهلي والاتحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:47 مساءً - قررت لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف، إذاعة محادثة الفار مع الحكم محمد معروف والخاصة بلقطة يحيى عطية الله بمباراة الاهلي والاتحاد السكندري والتي أقيمت بالجولة الثالثة بالدوري.

واجتمعت اللجنة مع حكام الذين أداروا مباريات الجولة الثالثة وتم عرض لقطة يحيى عطية الله لاعب الاهلي، والتي اختلفت فيها آراء خبراء التحكيم بأنها ركلة جزاء للاتحاد السكندري وآراء أخرى تؤكد صحة قرار محمد معروف بعدم احتساب ركلة الجزاء.

الكرة ليست ركلة جزاء

واجمع كافة الحكام خلال الاجتماع الفني مع اللجنة بأن الكرة ليست ركلة جزاء فيما عدا محمود عاشور الحكم الدولي الذي أصر أن الكرة ركلة جزاء واضحة وسط اعتراضات من زملائه الحكام خلال الاجتماع.

نشر التسجيل الصوتي لمحادثة معروف مع حكم الفار وائل فرحان

وأكد تامر دري عضو لجنة الحكام، بأن هناك اتجاه لنشر التسجيل الصوتي لمحادثة معروف مع حكم الفار وائل فرحان عن لقطة يحيى عطية الله، والذي أتفق حكم الفيديو أن قرار محمد معروف حكم اللقاء، حول اللقطة صحيح بعدم احتسابها ركلة جزاء.

والحكم وائل فرحان حكم الفار الرئيسي في مباراة الأهلي والاتحاد اتفق مع محمد معروف على عدم احتساب شيء في كرة يحيى عطية الله وأن الكرة كانت في كتفه ومن ثم ارتطمت في يده ولكن البداية من كتفه وليس بيده مباشرة.

وفي سياق مختلف، أقامت لجنة الحكام باتحاد الكرة دورة الصقل لمخرجي ومصوري التلفزيون المصري، بحضور أكثر من ٣٥ مخرجًا ومصورًا، وتضمنت الدورة أبرز المستجدات الخاصة بتقنية الـ VAR، وذلك بالاتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد التواصل مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية وكذلك وفقا لخطة لجنة الحكام.



واتفقت اللجنة على اجتماع فني بين طاقم التحكيم ومخرج أي مباراة قبل انطلاقها بساعتين للتنسيق بشأن كيفية التعاون أثناء المباراة.

كما تم توحيد إصدار صورة التسلل بتقنية الخطوط لفترة زمنية تتيح للمشاهد رؤية القرار.

واتفقت على أن يكون إحماء اللاعبين خلف الكاميرات المتواجدة خلف المرمى و﻿أن تكون الإعادات وفقا لبروتوكول الـ VAR.

تمركز الكاميرات بزوايا معينة



كما أعلنت اللجنة مراعاة أن يكون تمركز الكاميرات بزوايا معينة لتغطية مساحات معينة وفقا لبروتوكول ورؤية المخرج لمساعدة حكام الـ VAR لتأدية مهامهم.



لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد اتخذت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة ياسر عبد الرؤوف مجموعة من القرارات الهامة بغرض الارتقاء بمستوى الحكام وتطوير منظومة التحكيم على النحو التالي:

إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن: محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير).

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