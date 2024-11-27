قبل موقعة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:47 مساءً - يستعد ريال مدريد لبدء مفاوضات صفقة ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، خلال اجتماعه مع إدارة الريدز، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة الفريقين على ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أنه سيوقع مجانا مع ريال مدريد بنهاية الموسم، أو قد ينتقل إلى الميرنجي في يناير المقبل.

ريال مدريد يتحرك لضم أرنولد



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، ستكون صفقة أرنولد محل للحديث بين ريال مدريد وليفربول خلال الغداء الذي يسبق المباراة اليوم.

وأشارت إلى أن الحديث عن مستقبل الدولي الإنجليزي الدولي تم فتحه منذ عدة أشهر، وحان الوقت لتوضيح الأمور ومعرفة مدى صحة كل ما قيل.

وأوضحت أن العلاقة بين ريال مدريد وليفربول رائعة، حيث يوجد تفاهم كامل لدرجة أنه عند بدء الموسم، وبعد إجراء قرعة دوري الأبطال، أجرى مسؤولو الريدز مكالمة مع مديري الملكي، وكان السؤال واضحًا ومباشرًا: "هل ترغبون حقًا في ألكسندر أرنولد؟".



وذكرت أن ما حدث من ليفربول كان وسيلة تواصل جريئة وغير معتادة بين الأندية، لكن نظرًا للعلاقة الجيدة بينهما، كان الأمر منطقيا.



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