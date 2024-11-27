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مستثمري العاشر من رمضان تطلق الدليل الإلكتروني الأول للجمعية والمدينة - أخبار كلمتك

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مستثمري العاشر من رمضان تطلق الدليل الإلكتروني الأول للجمعية والمدينة - أخبار كلمتك

مستثمري العاشر من رمضان تطلق الدليل الإلكتروني الأول للجمعية والمدينة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - أطلقت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، اليوم، خدمة المنصة الإلكترونية "الدليل الإلكتروني" الأول للجمعية ومدينة العاشر من رمضان؛  وذلك في مؤتمر موسع أقيم في مقر الجمعية.

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أدار المؤتمر الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس محمد نور الدين رئيس لجنة الدليل وعضو مجلس الادارة وبحضور الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس الجمعية، وأيمن رضا، الأمين العام للجمعية، وحسن الفندى مساعد الرئيس لشئون الشعب والدكتور محمد عبدالعال والدكتور محمد الغندور والمهندسة إنجى فلتس أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس توفيق عبدالواحد، والدكتور احمد السيد عبدالحليم، اعضاء مجلس الادارة والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، والمهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان، ومن شركة تقنية  لتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس عبدالله مصطفى الشيخ مدير تقنية فرع القاهرة والمهندس احمد مجدى مدير قسم حسابات العملاء،و احمد عطية مدير التسويق، والاستاذ عمر الخشن مدير المبيعات  فرع القاهرة، ومحمد جمال حمزة المستشار الإعلامى لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وبحضور أكثر من (80) شركة اعضاء الجمعية العمومية.

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قدم مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان الشكر والتقدير للمهندس محمد نور الدين، رئيس لجنة الدليل، وجهوده نحو تطوير منظومة الدليل الخاص بشركات ومصانع المدينة، والحرص على تطوير الدليل إلكترونيًا ليشمل كافة المعلومات للمستثمرين والمستخدمين، بما يسهم في تسهيل عملية التواصل بين القطاعات الصناعية والأسواق التجارية على نطاق أوسع.


وخلال كلمته، أوضح المهندس محمد نور الدين، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس لجنة الدليل، أن الهدف من إنشاء الدليل الإلكتروني هو وضع جميع بيانات الشركات والمصانع الموجودة في المدينة في موقع واحد يسهل الوصول إليه بما يساعد ضمن منظومة التحول الرقمي، حيث جاء الدليل الإلكتروني لتقليل التكلفة المالية والتغلب على مشكلة نقص البيانات المتاحة عن شركات ومصانع المدينة، في إشارة إلى أن التدشين مجرد بداية لمجال أوسع في آفاق تسويق صناعة المدينة، شريطة مساعدة الشركات والمصانع في الحرص على توفير المزيد من المعلومات وإجراء كافة التحديثات بصفة مستمرة.

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موسوعة شاملة لعرض كافة السلع

وأضاف رئيس لجنة الدليل الإلكتروني، أن التحدي الأكبر خلال جمع المعلومات لإضافته إلى الدليل كان الدور الميداني الذى قام به فريق عمل جمعية المستثمرين برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين.

 

وأكد على أن المنصة مخطط لها أن يتحول الدليل الإلكتروني إلى موسوعة شاملة لعرض كافة السلع والمنتجات الخاصة بالشركات، بالإضافة إلى البيع الإلكتروني واستخدامه في عملية التصدير، حيث أن الدليل يضم حاليًا نحو 5641 شركة ومصنع، وتشمل محتوياته اسم الشركة والقطاع التجاري والمنتج الذي تنتجه الشركة وسيتم اطلاق خدمة موبايل  Application فى اقرب وقت ممكن.

 

وفي ختام المؤتمر، فتح باب المناقشة والاستماع لأسئلة الحضور، والتي ضمت استفسارات عن كيفية تصفح الدليل الإلكتروني بالنسبة للزائرين، وما يتيحه الدليل من تقنيات تساعد الشركات على الوصول إلى أهدافها في التوسع والانتشار لتكون متاحة للفئات المستهدفة، وهي الامور التي أوضحها ممثل شركة تقنية باستفاضة.

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يُشار إلى أن تصميم وإعداد الدليل الإلكتروني الأول للجمعية والمدينة استغرق وقت وجهد كبيرين من خلال كبرى الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ حيث يتضمن الدليل جميع البيانات الخاصة بشركات ومصانع المدينة (اسم الشركة - العنوان - أرقام التليفونات - البريد الإلكتروني - منتجات الشركة - الموقع)، بالإضافة إلى الجهات الخدمية والحكومية بالمدينة تحت شعار "العاشر بين إيديك".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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