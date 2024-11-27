خبير باليونيسيف يكشف سر انخفاض سرعة الإنترنت في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - كشف الدكتور رشاد حامد، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة ومستشار اليونيسيف، عن انخفاض سرعة الإنترنت في مصر، مؤكدًا أن سرعة الإنترنت في البلاد تصل إلى 14.21 ميجابت في الثانية، وهناك العديد من الدول العربية التي تسبق مصر في ترتيب سرعة الإنترنت.

سر انخفاض سرعة الإنترنت في مصر



وأكد الدكتور رشاد حامد أن من أسباب انخفاض سرعة الإنترنت في مصر أن معظم المصريين لا يزالون يستخدمون أجهزة راوتر قديمة، الحد الأقصي للسرعة الذي تسمح به 16 ميجا، بينما الحد الأدني للسرعة المتعاقد عليه، والذي يدفع المشترك ثمنه 32 ميجا.

متوسط سرعة الإنترنت في الدول العربية، كلمتك



وقال الدكتور رشاد حامد عن ضعف سرعة الإنترنت في مصر: "سرعة الإنترنت.. متوسط سرعة الاإترنت في مصر حسب الصورة المرفقة 14.21 ميجا بت في الثانية، والترتيب على مستوى العالم الـ 134، ودول عربية كثيرة تسبقنا."

وتابع رشاد حامد: "دفعتني هذه الأرقام للكتابة، والهدف ليس تفنيد الأرقام، ولكن لتوضيح نقاط هامة، أظن أنها تغيب عن أغلبنا"، متسائلا "كيف تقاس سرعة الإنترنت في الدول المختلفة؟".

قياس سرعة الإنترنت والحد الأقصى للراوتر



ويوضح الدكتور رشاد حامد: “مستخدمي الإنترنت هم من يقومون بقياس السرعة بأنفسهم، ولذلك ستجد مقدمي الخدمة يرسلون رسائل للمشتركين يطلبون منهم قياس السرعة، ولإغراءهم تمنحهم هدية 5 جيجا، ومقدمي الخدمة يريدون بذلك تصحيح الأرقام التي تستخدم في ترتيب الدول من الأرقام القديمة التي كانت موجودة والتي مؤكد أنها تغيرت بعد تغيير شبكة التليفونات في مصر من نحاس إلى فيبر”.

استخدام الروتر القديم، كلمتك

السرعة المناسبة للإنترنت المنزلي



وعن السرعة المناسبة والكافية للمستخدم المنزلي، قال رشاد حامد: "قبل الإجابة أحدد الهدف من السؤال، وهو ألا تدفع مقابل خدمة لا تحتاجها."



وعن الإجابة قال الدكتور رشاد حامد: "السرعة الكافية للمستخدم العادي 10 ميجا، وأعني بالعادي أسرة صغيرة العدد تستخدم الإنترنت للإيميلات وتصفح الإنترنت والاتصالات مثل Zoom وMessenger وTeams، وتستخدم جهازا واحدا أو اثنين للفيديو مثل Youtube وWatch it وشاهد."

الإنترنت في مصر، كلمتك



وأوضح رشاد حامد: "اشتراك سرعته 32 ميجا كاف جدًا لأي أسرة، حتى لو كان الراوتر قديم لا يسمح بأكثر من 16 ميجا، ولكن تأكد أن سلك التليفون داخل الشقة يكون في حالة جيدة، أي لا يكون به لحامات ووصلات قدر الإمكان، وألا يكون بين المكان الموجود فيه الراوتر، والمكان الموجود فيه الجهاز المتصل بـ الـ WIFI أكثر من حائط واحد، حتى لا تتدهور قوة الإشارة بمرورها في الحوائط."

وعن إنترنت الأشياء IoT، قال الدكتور رشاد حامد: “في مصر تخصص السرعات العالية لانترنت الاشياء مثل كاميرات المرور، وعدادات الكهرباء، وملاحظة المرضي، وبالطبع في الصناعة، والامن”.



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