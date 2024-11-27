محمد شيمي: تطوير شركات الأدوية وتعزيز قدراتها الإنتاجية أولوية استراتيجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز قدرات صناعة الدواء المصرية، وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء شركات الأدوية التابعة والالتزام بمعايير التصنيع الجيد وتحسين جودة المنتجات، واستمرارا للجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات.

متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية

وخلال الزيارة، أجرى المهندس محمد شيمي، جولة موسعة داخل الشركة تفقد خلالها التطوير الذي شهدته المناطق والوحدات الإنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، وشملت أقسام الأمبول والأملاح الفوارة والأقراص الفوارة والمراهم والكريمات ومحطة المياه الجديدة ومنطقة صرف الخامات ومخزن الخامات.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مراحل وعمليات الإنتاج وأعمال التطوير، والخطط والرؤى المستقبلية لتعزيز القدرات الإنتاجية، مشيدا بما تم تحقيقه من تقدم في تطوير شركة "سيد" للأدوية، والخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تحديث البنية التحتية، وتحسين مستوى الجودة، والارتقاء بمعايير السلامة، بما يتوافق مع المواصفات العالمية، كما أثنى على جهود العاملين مؤكدا على دعم الوزارة الكامل لاستمرار خطط التطوير والتحسين في جميع الشركات التابعة لها.

تعزيز الاستثمارات في قطاع الأدوية

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن تطوير شركات الأدوية التابعة يمثل أولوية في استراتيجية عمل الوزارة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية في السوق المحلية والخارجية، والمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحا أن هذه المشروعات تستهدف أيضا توسيع نطاق التصدير.

تحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، لضمان استدامة نجاح الشركات التابعة، مع ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الأصول والطاقات المتاحة مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتفعيل نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يسهم في تحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة.

الغدة الدرقية والجلطات والسكر وسيولة الدم والتورمات والأملاح

يشار إلى أن شركة "سيد" للأدوية يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1947 بمنطقة الهرم محافظة الجيزة، وتم إنشاء مصنع للشركة في محافظة أسيوط عام 1962. وتتميز بالعديد من المنتجات والمستحضرات الطبية التي تسهم في علاج أمراض عدة مثل الغدة الدرقية والجلطات والسكر وسيولة الدم والتورمات والأملاح. وتتفرد الشركة بإنتاج عدد من المنتجات الدوائية مثل هيبارين، كاريبمازول، ريباريل جل، سيدوفاج، أسبوسيد، يوراليت يو، اجيولكس. كما تصدر منتجاتها إلى عدة دول منها ليبيا والسودان والعراق واليمن.

رافق الوزير في جولته، كلا من اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، ورشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور جمال النادي العضو المنتدب لشركة "سيد".

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