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اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بإنهاء تضارب قوانين الجمارك والضرائب على الماكينات المستوردة - أخبار كلمتك

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اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بإنهاء تضارب قوانين الجمارك والضرائب على الماكينات المستوردة - أخبار كلمتك

اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بإنهاء تضارب قوانين الجمارك والضرائب على الماكينات المستوردة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بضرورة إطلاق دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة فى مصر بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد، إن هناك ضعفا ملحوظا فى آليات إتاحة المعلومات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وإجراءاتها المطلوبة من الجهات المختلفة الأمر الذى يتطلب جهدا ووقتا كبيرا من المستثمرين ويجعلهم عرضة للسماسرة والمنتفعين.

 

الترويج للمناخ الاستثمارى الصناعى يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين

 

 وأضاف أن الترويج للمناخ الاستثماري الصناعى يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين والإجراءات والحوافز والإعفاءات  فى مكان واحد.

كما طالب الاتحاد بتوضيح موقف الجمارك بشكل واضح من دخول الماكينات وخطوط الإنتاج، مؤكدا وجود تضارب كبير بين عدد من القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب؛ حيث إن هناك قوانين تؤكد إعفاءها من الجمارك وفى الوقت نفسه يتم تطبيق قوانين القيمة المضافة والتى  تفرض  رسوما عليها تصل الى 5 %  بالاضافة الى تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة طبقًا للمادة 23 من القانون 17 لسنة 2016 المعدل لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8/1997 على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المعقدة والمطلوبة من هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لحصول الماكينات على الإعفاء الجمركي الذى نص عليه القانون  وفى حالة عدم توفير المستندات المطلوبة للهيئات الحكومية فى المواعيد المطلوبة يتم تحصيل ضريبة  بفئة 14 % بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستندات التى تفيد دخول تلك الآلات  فى المصانع.

 

إعادة دراسة آليات استيراد الماكينات وخطوط الانتاج الخاصة بالمصانع

 

وأوضح أنه لا بد من إعادة دراسة آليات استيراد الماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بالمصانع مؤكدا أن  الجدوى الاقتصادية لإدخال الماكينات لمصر  تفوق أى جدوى لأى سلعة أخرى نظرا لما تقدمه من فرص عمل وزيادة فى الإنتاج.

وأكد السقطى أن فوائد التمويل الصناعى تعانى أيضا من التضارب فرغم إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مبادرات تمويل الصناعة بفائدة 15 % إلا أن هناك بعض الاستياء من كثير من الصناع بسبب رفض البنوك تمويلهم أو تعطيلهم بشكل ملحوظ  وعدم إعطاءهم قرار رفض أو قبول بسبب عدم وضوح معايير استحقاق التمويل المدعم.

 

 وضع برامج تدريبية متخصصة  للموظفين المتعاملين مع قطاع الصناعة

 

كما أكد السقطى على ضرورة وضع برامج تدريبية متخصصة  للموظفين الحكوميين المتعاملين مع قطاع الصناعة للوصول إلى أعلى درجة من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق  المصالح المشتركة لتنمية قطاع التصنيع المحلى مع الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة فى مناخ من الشفافية والحوكمة الإدارية بين جميع الأطراف.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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