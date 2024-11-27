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15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة البنك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة البنك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة البنك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:01 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء دون راحة، بعد الفوز أمس على ستاد أبيدجان الإيفواري، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في رابع جولات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري  الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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وكان النادي الأهلي فاز أمس على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ثنائي الأهلي يطير غدًا إلى النمسا 

يطير محمد هاني وكريم فؤاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الخميس إلى النمسا، من أجل إجراء العديد من الفحوصات الطبية والتأهيلية، تحت إشراف مجموعة من الأطباء المتخصصين،  في إطار برنامجهم العلاجي للتعافي من الإصابة. 

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ويعاني محمد هاني من الإصابة بجزع فى الرباط الصليبي الخلفي، بينما تعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع بالرباط الصليبي.

 

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وفي سياق آخر استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاستمرار بالدفع بمهاجم الفريق محمود كهربا في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر خلال مباراة البنك الأهلي بالدوري وذلك بعد تألقه أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا. 

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وشهدت مباراة الأهلي وستاد أبيدجان التي أقيمت أمس في دوري أبطال أفريقيا تألق محمود كهربا، حيث تمكن من إحراز هدفين خلال اللقاء بجانب صناعة هدف لـ حسين الشحات. 

 

مباراة الأهلي واستاد أبيدجان 

وسجل محمود كهربا الهدف الأول والرابع، فيما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأحمر، كما سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 25، بينما سجل كونيه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الأول بالدقيقة 36 وإليسيه الهدف الثاني بالشوط الثاني من المباراة.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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